В Ленобласти нашли захоронение ребенка времен войны, следователи начали проверку

В Ленинградской области начали проверку после того, как в деревне Новая Буря нашли захоронения, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Уточняется, что останки следователи нашли, работая вместе с поисковиками. В деревне нашли скелеты трех человек, один их которых, вероятно, является ребенком.

Правоохранители начали доследственную проверку. Им предстоит изучить архивные данные о Великой Отечественной войне, а также выяснить, от чего погибли люди, а также установить причину их смерти, возраст и пол.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на месте «Дулага» в Луге обнаружили массовое захоронение военнопленных. Найдены были остатки более ста жертв, погибших в результате действий фашистов.