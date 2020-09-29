На месте «Дулага» в Луге обнаружили массовое захоронение военнопленных

Очередные поисковые работы на Лысой горе завершились обнаружением останков более 100 жертв жестоких действий фашистов, оккупировавших территорию во время войны для создания лагеря «Дулаг — 320».

О подробностях операций рассказал командир военно-патриотического поискового объединения «Витязь» Николай Бухтияров. Всего за все время проведения раскопок на данной местности были найдены останки более 2 тысяч человек. При этом, историки в ходе подсчетов установили, что в лагере погибло более 11 тысяч человек. Их смерть наступала либо от голода, либо от рук хладнокровных фашистских захватчиков. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

В ходе анализа останков специалисты восстановили и ужасающие способы убийств. Жертвам при жизни ломали конечности, а позднее расстреливали. При этом, в лагере содержались не только военные, но и их жены и дети. Их тоже уничтожали с необыкновенной жесткостью. На детей пули не тратили, их просто убивали путем удара прикладом по головам. Позднее в одну только яму могли для захоронения складывать порядка 80 трупов.

По факту обнаружения захоронений возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА.