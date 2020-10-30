Россияне решили, какой из героев фильмов ужасов самый страшный

Россияне решили, какой из героев фильмов ужасов самый страшный
Фредди Крюгер возглавил рейтинг самых страшных персонажей ужастиков. Фото: кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"

Специалисты узнали у любителей фильмов в жанре хоррор, кого бы они поставили на первое место в рейтинге самых страшных персонажей. В опросе участвовали восемь тысяч любителей ужастиков

Опрос специалистов сервиса Кино Mail.ru, показал, что российских зрителей сильнее всего пугает Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов» — за него свой голос отдали 23% респондентов. Вторую строчку занял клоун Пеннивайз из фильма «Оно». А третье место у Джиперса Криперса из одноименных хорроров, передает РИА Новости.

Кроме того, россиян пугают Самара Морган из «Звонка» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».

Вместе с тем, 45% россиян признались, что получают удовольствие при просмотре фильмов ужасов, а 13% могут и улыбнуться во время фильма. Любителей ужастиков среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин — 50% против 38%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне назвали любимый мультфильм, выпущенный за последние 20 лет.

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