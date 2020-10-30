Арестанты московского СИЗО не хотят работать с Ефремовым

Арестанты хозяйственного отряда «СИЗО №5 «Водник», в котором хотел работать осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, отказались трудиться вместе с артистом.

Как сообщает «Московский комсомолец», осужденные из хозяйственного отряда отказались от работы с Ефремовым, поскольку считают, что им придется выполнять двойную работу — за себя и за актера. Ефремов там может стать только разнорабочим, то есть ему придется выносить баки, мыть полы, подметать двор и красить решетки. Арестанты же считают, что актер к такому не готов.

Один из осужденных отмечает, что присутствие Ефремова в отряде «не особо желательно», поскольку у актера нет нужных навыков, которые бы там пригодились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд уменьшил срок лишения свободы Михаилу Ефремову на полгода.