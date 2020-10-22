Суд уменьшил срок лишения свободы Михаилу Ефремову на полгода

Суд уменьшил срок лишения свободы Михаилу Ефремову на полгода
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд снизил срок наказания для актера Михаила Ефремова с 8 до 7,5 года с отбыванием в колонии. Актер осужден за совершенное ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ТАСС, защита потерпевших назвала данное решение суда для актера справедливым. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова также заявили о том, что данное решение не будут обжаловать, так как полностью удовлетворены.

При этом, адвокат гражданской жены скончавшегося Сергея Захарова Вадим Никулин сообщил о том, что данный приговор будут обжаловать. Причиной стало то, что его доверительницу не признали потерпевшей.

Как передает корреспондент ТАСС, сам Михаил Ефремов спокойно отреагировал на решение суда. И дожидаться вступления приговора в силу он будет в СИЗО-5 «Водник».

Кроме этого, адвокат актера заявил о том, что Михаил Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение не менее чем через 3 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Михаил Ефремов сообщил об оказываемом давлении на него со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

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