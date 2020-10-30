В Турции сообщили о 17 жертвах землетрясения и 709 пострадавших

В Турции сообщили о 17 жертвах землетрясения и 709 пострадавших
Землетрясение в Измире. Фото: кадр видео

Турецкий город Измир оказался в эпицентре сильного землетрясения, которое произошло в Эгейском море. В результате разрушений погибли 17 человек.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям, число погибших при подземных толчках выросло до 17, а госпитализированных с травмами — до 709.

После самого землетрясения сейсмологи зафиксировали в общей сложности 170 афтершоков — повторных подземных толчков. Магнитуда 21 из них превышала 4,0.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мощное землетрясение магнитудой 6,6 в Турции произошло в пятницу, 30 октября. Его эпицентр находился в Измире, а глубина очага составляет 16,5 километров. По предварительной информации, разрушилось около 20 зданий.

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