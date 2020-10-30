Таксисты перекрыли выезды из Домодедово, протестуя против новых правил

Московские таксисты, недовольные новыми правилами парковки в Домодедово, перекрыли своими автомобилями все выезды из аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе Домодедово, ранее аэропорт ввел ограничение на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь, чтобы противодействовать недобросовестным перевозчикам. Они въезжали и заезжали на парковку каждые 15 минут «по кругу». Это приводило к систематическому нарушению ПДД, а также провоцировало ДТП и мешало другим таксистам выполнять заказы. Теперь водителям запрещено въезжать более двух раз в течение двух часов. Время пребывания на парковке ограничивается 15 минутами.

В связи с этим таксисты устроили забастовку, блокирую выезды с площади. В итоге администрации пришлось открыть шлагбаумы и выпустить поток, попавший в пробку, без оплаты парковки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработный в Пулково прихватил чужие часы за 100 тысяч на пункте досмотра.