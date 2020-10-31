Стала известна судьба мальчика, жившего в лесу с бездомными

Стала известна судьба мальчика, жившего в лесу с бездомными
Мальчика передали в детский дом. Фото: Pixabay

Найденный в подмосковном лесу в Балашихе ребенок, который жил там с бездомными, передан опекой в детский дом.

Как сообщает РИА Новости, семилетний мальчик был найден жителями Балашихи в лесу. Периодически он выходил поиграть на местную площадку. По словам горожан, он жил в лагере для бездомных вместе с 46-летним отцом, уроженцем Узбекистана.

Мать мальчика умерла полгода назад, а у отца не получилось вернуться на родину из-за пандемии. Он старался заботиться о ребенке, отправляя его мыться и стирать одежду к знакомым.

На данный момент известно, что ни у ребенка, ни у его отца нет каких-либо документов. Мальчик не ходил в школу и не проходил обследование у врачей. Сперва ребенка отвезли в больницу, следов побоев на его теле не обнаружили.

Они жили в полуразрушенной постройке в лесу. Все обстоятельства произошедшего установят правоохранительные органы. Проверки организованы следственным комитетом, полицией и прокуратурой Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав сообщил о состоянии полугодовалой девочки из города Карпинск в Свердловской области, которая с рождения жила в шкафу.

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