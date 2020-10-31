Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Греции

Землетрясение произошло на острове в Северном Эгейском море. Фото: pixabay

Землетрясение произошло на острове в Северном Эгейском море. Фото: pixabay

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Греции. Их магнитуда достигала 4,1. Об этом свидетельствует информация Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как сообщает ТАСС, землетрясение в Греции произошло в ночь субботу, 31 октября. Эпицентр подземной бури находился в восьми километрах к северо-востоку от города Неон-Карловаси, расположенном на острове Самос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Стоит отметить, что остров находится неподалеку от берегов Турции, где накануне было зафиксировано сильнейшее землетрясение магнитудой 6,6. После самого землетрясения сейсмологи зафиксировали в общей сложности 170 афтершоков — повторных подземных толчков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции стало известно о 17 жертвах землетрясения и 709 пострадавших.