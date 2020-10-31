В Подмосковье вводят режим самоизоляции для пожилых людей со 2 ноября

В Подмосковье вводят режим самоизоляции для пожилых людей со 2 ноября
Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье. Фото: unsplash.com

В Московской области вводят обязательный режим самоизоляции для пожилых людей со 2 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Регион находится в списке на втором месте после Москвы по числу заболевших коронавирусом в России.

Об этом сообщил в субботу, 31 октября, губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24». Уточняется, что не смотря на обязательную изолированность, жители региона старше 65 лет смогут также ходить в магазин и на прогулки. Кроме этого, их транспортные карты не будут блокировать.

«Все же больше самоконтроль и самодисциплина. Для нас крайне важно, чтобы каждый из нас позаботился о тех, кто достиг пенсионного возраста и старше», – заявил Андрей Воробьев.

Отметим, что по словам губернатора Московской области, именно люди старше 65 лет в регионе занимают большое количество койко-мест, а также болезнь у них протекает чаще в сложной форме. Поэтому данная мера изоляции является вынужденной.

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