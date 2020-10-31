Петербуржцам, потерявшим работу в пандемию, бесплатно помогут освоить новую профессию 27 вузов и колледжей города

Жителям Петербурга, потерявшим работу, предоставят возможность получить новую профессию в Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

Об этом в пятницу, 30 октября, заявил губернатор Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте». Участникам образовательных программ помогут не только пройти переобучение, но и найти работу после. Для записи на учебу необходимо выбрать одно из 50 направлений и оставить заявку на сайте ЦОПП.

Беглов подчеркнул, что профессиональная переподготовка также доступна выпускникам вузов, чьи специальности стали невостребованными в условиях пандемии COVID-19. Обучение будет проходить на площадках 27 вузов и колледжей Петербурга, соответствующих мировому стандарту World Skills.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых необычных вакансиях Северной столицы.