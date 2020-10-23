Учитель по блогингу, тестировщик развлечений и котоняня: Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых необычных вакансиях Петербурга

Gazeta.SPb.ru изучила рынок труда Петербурга и рассказывает о самых неожиданных предложениях работодателей.

Тестировщик развлечений

Один из городских travel-стартапов ищет сотрудника для тестирования различных развлекательных объектов: дайвинг-центров, авиаклубов, квестов, лазертагов и т.д. Работодатель уверяет — опыт не требуется. Было бы странно, если бы было наоборот. Впрочем, для такой работы, скорее всего, подойдет именно завсегдатай таких мест или, по крайней мере, просто увлеченный человек. На что, к слову, намекают требования к кандидату — у него должно быть желание пробовать новое, в том числе, если потребуется, прыгнуть с парашютом. Приветствуются личные блог или YouTube-канал про активные виды отдыха. От работника ждут, что он будет стрессоустойчивым, готовым к разъездам, с хорошими физическими данными. Размер зарплаты, однако, не уточняется.

Преподаватель блогинга

Одна из крупных российских сетей языковых школ приглашает на работу преподавателя по… блогингу, рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в компании HeadHunter. Организация открывает новое направление по образованию для детей и считает, что оно будет востребовано. Кандидат должен быть харизматичным и разбираться в трендах. Обучать неокрепшие умы придется актерскому мастерству, сценической речи, технике съемки и композиции кадра, импровизации и т.д. При этом у самого будущего учителя должен быть соответствующий опыт и, желательно, активные аккаунты на YouTube, в TikTok или Instagram.

Преподаватель подиумного шага

А одна из модельных школ Петербурга ищет преподавателя подиумного шага. Занятия нужно будет проводить для учениц от 3 до 18 лет. Среди обязанностей также организация и постановка показов.

Мастер по созданию миниатюр

Макетная мастерская в поисках специалиста по созданию тематических диорам. Кандидат должен уметь работать с самыми разными материалами, будь то силикон, гипс или смола, иметь художественное образование или хотя бы «развитый художественный вкус». От будущего работника ждут портфолио с примерами «не хуже наших». В социальных сетях компания разместила фотографии с миниатюрными динозаврами, роботами, кораблями и фрагментами из популярных анимационных фильмов.

Котоняня

А популярной сети котокафе, которые работают как в Петербурге, так и в Москве, требуются котоняни. Доход от этого небольшой, но авторы объявления считают, что это самая добрая в мире работа. К подбору персонала компания относится строго: обязательный опыт общения с кошками (и любовь к ним), отсутствие судимости, наличие ИП. Перед тем, как отправиться на собеседование, придется заполнить анкету, отправить видеовизитку и пройти психологический тест.