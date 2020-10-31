В Петербурге начался музыкальный фестиваль «Серебряная лира»

В пятницу, 30 октября, в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный фестиваль камерного исполнительства под названием «Серебряная лира».

В этом году музыкальное мероприятие проходит в Северной столице уже в одиннадцатый раз. К сожалению, в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой сейчас в фестивале принимают участие только российские исполнители. Однако все выступления будут записаны, а видео опубликуют на сайте и YouTube-канале Филармонического общества.

Традиционно торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Большом зале петербургской Филармонии. При этом гала-концерт на закрытии посвятят творчеству композитора Антонио Вивальди. Остальные шесть концертов из фестивальной программы состоятся в Малом зале имени Глинки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимний фестиваль «Площадь искусств» пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.