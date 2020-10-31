В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом за сутки

В субботу, 31 октября, от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 в столице скончались еще 52 пациента, о чем информирует оперативный штаб.

Накануне количество погибших за сутки москвичей составляло 55 пациентов. Отметим, что с начала пандемии в Москве умерло 6 820 человек. В общей сложности, число летальных исходов среди зараженных коронавирусом россиян с начала ведения статистики превысило, таким образом, 28 тысяч человек.

При этом напомним, что сегодня был поставлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания: зафиксировано 18 140 пациентов с COVID-19 по всей стране. Среди них 4 952 человека — в Москве и 854 — в Северной столице. Вылечились за сутки 14 854 пациента, а с начала пандемии — 1 215 314 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Британия вводит повторный карантин на месяц из-за роста зараженных коронавирусом.