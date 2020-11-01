В Кировском районе конфликт двух иностранцев завершился ножевыми ранениями

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого было нанесено ножевое ранение. Фото: pixabay

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого было нанесено ножевое ранение. Фото: pixabay

В Петербурге госпитализирован в больницу гражданин одной из стран Средней Азии в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел накануне, 31 октября в полночь у дома №26/16 по проспекту Маршала Жукова. В полицию поступило сообщение о ножевом ранении по указанному адресу.

На месте проишествия сотрудниками полиции было установлено, что гражданин одной из стран Средней Азии пострадал во время внезапно возникшей ссоры с мужчиной из страны Центральной Азии.

В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался прессовщик одной из крупнейшей сети магазинов. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяный петербуржец устроил стрельбу из ружья в Курортном районе.