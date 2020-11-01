В Петербурге почти 34 тысячи человек сдали тесты на Covid-19 за сутки

В Петербурге почти 34 тысячи человек сдали тесты на Covid-19 за сутки
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Обследование петербуржцев на коронавирусную инфекцию продолжается в клиниках города. За прошедшие сутки 33 949 тыс. человек сдали пробы на наличие в организме коронавируса.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на воскресенье, 1 ноября, медицинские сотрудники наблюдают 3 837 пациентов. Многие из них находятся на самоизоляции или вынуждены принять меры предосторожности, после контакта с уже зараженными вирусом. Кроме этого, 60 пациентов находится в обсерваторе.

Также специалисты продолжают помогать гражданам в консультациях по коронавирусу. За прошедшие сутки в Единой региональной информационно-справочной службе обработали 405 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцам, потерявшим работу во время пандемии, помогут освоить новую профессию 27 вузов и колледжей города.

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