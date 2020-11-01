Тысяча военных дезинфицируют остановки и детские сады в Петербурге

Тысяча военных дезинфицируют остановки и детские сады в Петербурге
Военные дезинфицируют город от коронавируса. Фото: ЗВО

Более тысячи химиков общевойсковой армии Западного военного округа направили на дезинфекцию объектов социальной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, военнослужащие, которые участвуют в мероприятиях по дезинфекции, работают в средствах индивидуальной защиты. Специальным раствором они обрабатывают остановки общественного транспорта, дороги, фасады зданий, в которых находятся продовольственные и хозяйственные магазины, а также детские сады и больницы.

Кроме того, ежедневно в Петербурге обрабатываются территории военных учебных заведений.

Объекты дезинфицируют с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в школах Ленобласти проведут дезинфекции на каникулах.

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