В России назвали способ определения группы крови без анализа

Российский медик Юлия Ткаченко назвала способ, который позволяет приблизительно определить группу крови человека без проведения специального анализа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста.

По словам Юлии Ткаченко, на данный момент не существует точного способа идентифицировать группу крови, однако приблизительно это можно сделать, взяв за основу принцип генетического наследования. Для этого стоит лишь знать номер группы крови своих родителей.

«Единственный точный вариант, о котором можно сказать с уверенностью – у родителей, которые оба обладают первой группой, ребёнок также будет с первой группой крови», – заявила Юлия Ткаченко.

При этом, бывают и определенные исключения. Если родители имеют вторую группу, то у ребенка расширяется спектр, – он может иметь либо первую, либо вторую группы крови.

Для точного определения существует специальный тест, в котором кровь смешивается с двумя реактивами. Выводы делаются на основе осадка из получившегося.

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