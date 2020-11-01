В центре Минска заметили бронетехнику с пулеметами

В центре Минска заметили бронетехнику с пулеметами
Протестный марш в Минске. Фото: Telegram-канал НЕХТА

В воскресенье, 1 ноября, в Минске запланировано проведение очередной протестной акции. Перед ее началом очевидцы заметили в центре бронетехнику с пулеметами.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на очевидцев. Известно, что подобная техника появилась на улицах белорусской столицы впервые за время протестов после президентских выборов.

Колонна из нескольких броневездеходов с установленными на крыше крупнокалиберными пулеметами двигалась по Проспекту победителей. Машины проследовали в сторону стелы «Минск город-герой». Номеров на броневиках не заметили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко обещает «оторвать руки» тем, кто тронет силовиков. По его словам, тех, кто дестабилизирует обстановку в стране, «брать в плен не будут». Президент РБ отметил, что он давно обозначил «красные линии», однако их переступили.

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