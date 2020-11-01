Россиянина избили из-за конфликта в родительском чате: он умер в реанимации

Ссора из-за грубого слова стала причиной для нападения.

Сегодня, 1 ноября, опубликовали видеозапись, на которой один мужчина избивает другого в офисе банка. Известно, что они поссорились из-за словесной перепалки в родительском чате. Об этом пишет портал «Волгоград онлайн».

Все случилось еще 23 октября. Женщина в чате возмутилась из-за пожелания одного из родителей перестать «жевать сопли». Она пожаловалась на грубые слова своему супругу. По предварительным данным, неосторожная фраза стала причиной для избиения.

Пострадавший получил серьезные травмы и потерял сознание прямо на месте инцидента. Его госпитализировали, он скончался в реанимации. Мужчина воспитывал дочь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейского отправили под стражу после избиения и ограбления петербуржца.