Эксперт дал совет пассажирам, летающим только с ручной кладью

Есть ошибки, которые совершают путешественники, желающие сэкономить на билете.

Эксперт рассказал, как лучше быть пассажирам, которые летают только с ручной кладью. Об этом пишет Express.

Он посоветовал не забывать, что у каждой авиакомпании свои правила приема ручной клади. Если сумка подходила в одном случае, это не значит, что она универсальная. Эксперт добавил, что у каждого перевозчика свои правила – имеет значение и размер, и вес ручной клади.

Он рекомендует отдавать предпочтение мягкой сумки, которую можно будет если что втиснуть в мерный лоток. Эксперт также отметил, что верхняя одежда не регламентируется нормами провоза.

«Набейте карманы всем, чем сможете, чтобы уменьшить размер вашей ручной клади»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали причины, по которым чаще всего опаздывали на самолет.