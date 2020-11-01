В Москве из-за коронавируса скончались 53 пациента

В Москве из-за коронавируса скончались 53 пациента
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6873.

В Москве за последние сутки скончались 53 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 52 жертвах инфекции. Об этом 1 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли более шести с половиной тысяч человек. Зараженными остаются около 80 тысяч жителей столицы.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1,6 миллионов случаев заражения. Летальных исходов – 28,2 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса. На первом месте оказалась Чехия.

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