Названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса

Названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса
Флаг Чехии. Фото: Pixabay

На первом месте оказалась Чехия.

В антирейтинге по смертности от коронавируса сменился лидер – первое место теперь занимает Чехия. Об этом сообщают данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье.

Чехия по числу скончавшихся от коронавируса в пересчете на сто тысяч человек населения занимает лидирующие позиции в мире.

«В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11»,

— говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в стране за сутки зарегистрировано более 11,4 тысяч случаев заражения, 7,6 тысяч человек находятся в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей. При этом градоначальник столицы отметил, что врачи не знают, как будет вести себя коронавирус при активности гриппа и ОРВИ в организме человека.

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