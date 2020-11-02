Стала известна неожиданная польза пандемии коронавируса

Стала известна неожиданная польза пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса невольно помогла экологии. Фото: pixabay.com

Пандемия COVID-19 внезапно положительно повлияла на поведение наших соотечественников в экологическом плане. Об этом заявил в беседе с корреспондентом радио Sputnik Роман Пукалов, глава природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Он отметил, что закрытые границы обернулись тем, что население принялось больше заботиться о «своем кусочке земли».

«Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле», — пояснил он.

И, наведя порядок на своем участке, человек перестает мусорить где попало, сказал Пукалов.

Тем не менее, уханьский вирус принес с собой природе не только пользу, но и вред — прибавилось мусора в виде использованных масок, упаковок от санитайзеров, полиэтиленовых упаковок. Но все же позитива от пандемии для экологии все равно ощутимо больше, добавил специалист.

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