Электронные ПТС и выплаты на детей: изменения в жизни петербуржцев в ноябре

С 1 ноября в Петербурге, как и в других городах России, в силу вступает ряд новых законов. Изменения коснутся, в том числе автомобилистов, а также выплат на детей.

С нового месяца жители Петербурга, как и других регионов страны, перестанут получать бумажные паспорта транспортного средства. Вся информация об автомобилях хранится в электронном виде, бумажные ПТС силы не потеряют. Водитель сам может решить, менять ли документ.

К слову, автомобилистам надо знать и о другом нововведении. С 1 ноября можно оформлять электронное извещение о ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. У петербуржцев такая возможность появилась еще в прошлом году, в ряд других российских регионов изменение пришло только сейчас.

С этого месяца упрощается оформление выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь граждане не должны предъявлять документы с данными об алиментах. Госорганы сами могут получить эту информацию.

Выплаты на детей до трех лет, которые воспитываются в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, будут продлены автоматически. Закон вступит в силу 7 ноября.

Теперь крупные торговые сайты-агрегаторы с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличный расчет, обязаны принимать к оплате карту «Мир». Предполагается, что изменения заставят участников рынка, которые торгуют контрафактом только за «наличку», уйти с рынка или изменить бизнес-модель.

Петербуржцы, которые рассчитывали воспользоваться льготной ипотекой, смогут сделать это и в ноябре – кабинет министров продлил программу до 1 июля следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в конце октября Госдума приняла закон, который изменит порядок формирования кабинета министров. Предполагается, что члены правительства теперь будут назначаться через Госдуму. Исключение сделают только для глав Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Минюста, которых будет назначать президент после консультации с Совфедом.