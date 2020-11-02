Полиция по горячим следам задержала угонщика авто под Всеволожском возле станции метро «Ломоносовская»

Около 6 утра 1 ноября в дежурную часть полиции через экстренную службу поступила заявка от 37-летнего мужчины об угоне его «Хендай Солярис», припаркованного возле одного из домов в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти.

К счастью, похищенный автомобиль был оснащен GPS-трекером, который позволил отследить его местонахождение. Злоумышленник двигался в сторону станции метро «Ломоносовская» в Невском районе Северной столицы. К этому местоположению незамедлительно направились патрульные наряды.

Звонок от пострадавшего поступил в 6:18, а уже в 6:20 на улице Бабушкина были задержаны двое мужчин, 30 и 45 лет. Обоих доставили в территориальный отдел полиции, но 45-летнего опросили как свидетеля и отпустили. По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело.

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