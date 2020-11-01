На Новосмоленской мужчина напал на знакомую с ножом

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Новосмоленской набережной в воскресенье вечером, 1 ноября, произошла поножовщина. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». В паблик также выложили видеозапись с места инцидента.

Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого гражданин достал нож и нанес удары знакомой. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавшей. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Также происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают личность нападавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе конфликт двух иностранцев завершился ножевыми ранениями. В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался прессовщик одной из крупнейшей сети магазинов.