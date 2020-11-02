Ленобласти закупает лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 и новую лабораторию

В настоящее время в Ленинградской области рассматриваются перспективы открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших в «первую волну», но при этом система здравоохранения региона продолжает оказывать в полном объеме плановую медицинскую помощь. Фото: pixabay.com

В настоящее время в Ленинградской области рассматриваются перспективы открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших в «первую волну», но при этом система здравоохранения региона продолжает оказывать в полном объеме плановую медицинскую помощь. Фото: pixabay.com

На средства, выделенные Министерством финансов РФ, Ленобласть закупит дополнительные лекарства для амбулаторной помощи пациентам с COVID-19, а также новую лабораторию по диагностике новой инфекции.

Об этом в понедельник, 2 ноября, информирует пресс-служба правительства Ленинградской области. Согласно заявлению председателя регионального комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, на лекарственные препараты из федерального бюджета выделят 70,5 миллионов рублей. Еще 15 млн рублей направят на закупку комплексной системы ПЦР-диагностики COVID-19.

Новая лаборатория появится в Выборгском районе Ленобласти. На данный момент регионом уже закуплены на средства из собственного бюджета две дополнительные станции по диагностике коронавируса, которые монтируются в Тихвине и на базе областного «Центра СПИД». В общей сложности, тестирование на COVID-19 в Ленобласти сейчас проводят 15 лабораторий общей мощностью до 6 тысяч тестов в сутки.

Напоминаем ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 6 ноября Мариинская больница в Петербурге переходит на прием пациентов с коронавирусом.