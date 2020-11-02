С начала года квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 19%

В Северной столице резкий рост цен на квартиры первичного рынка был замечен в октябре месяце. Стоимость выросла на 3,6% в городе и на 3,2% в пригороде. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

По данным центра, за неполный 2020 год общая стоимость квартир в новостройках масс-маркета увеличилась на 19%. Это означает, что цена одного квадратного метра стала почти 137 тыс. рублей. В пригороде Петербурга также отмечена динамика роста: цены выросли на 17,8%, что составило более 90 тыс. рублей.

Отметим, что в январе 2020 года один квадратный метр стоил 115,5 тыс. рублей в городе и 77,3 тыс. рублей в пригороде.

Одной из главных причин эксперты выделяют сокращение количества предложений на рынке недвижимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жители города начали резко скупать недвижимость, автомобили и бытовую технику. Причиной могла стать эпидемия коронавируса.