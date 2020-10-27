Петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику

Петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику
Петербуржцы совершают импульсивные покупки. Фото: pixabay.com

На высокий спрос могла повлиять пандемия коронавируса и ослабление рубля.

В третьем квартале в Санкт-Петербурге эксперты заметили резкий рост продажи недвижимости, автомобилей и бытовой техники. Об этом пишет АБН.

Так, в предыдущем квартале было продажно почти в два раза меньше нового жилья, чем в текущем. Спрос на вторичку также вырос – примерно на 83%. Эксперты считают, что всему причиной ослабление рубля, а также пандемия коронавируса. Отмечается также, что многие покупали недвижимость, ни о чем не задумываясь, то есть на эмоциях.

Продажи автомобилей в Северной столице растут третий месяц подряд. За квартал продали более 41 тысяч машин, что на 7% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

То же происходит на рынке бытовой техники: оборот некоторых ретейлеров вырос на 25%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продолжается рост продаж новых автомобилей.

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