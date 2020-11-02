В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом за сутки

В столице России продолжают фиксировать количество смертей от коронавирусной инфекции. За последние сутки более 60 пациентов пополнили печальную статистику.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, в понедельник, 2 ноября, в Москве коронавирус закончился летальным исходом еще для 63 человек.

Напомним, что до этого, в столице зафиксировали 53 смерти от инфекции. В целом, на данный момент коронавирус в Москве забрал жизни 6 936 пациентов за весь период пандемии.

В общей сложности, в России выявлено более 1,6 млн случаев заражения. Из них – выздороветь смогли 1,2 млн человек. Умерли от вируса – 28 473 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге госпитализировать с коронавирусом людей будут только в определенном случае. Если пациент имеет высокую температуру, а также попадает в категорию граждан с преклонным возрастом.