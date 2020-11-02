Более тысячи человек не могут покинуть здание Венской оперы из-за теракта в городе

Более тысячи человек не могут покинуть здание Венской оперы из-за теракта в городе
Посетители оперы застряли в здании из-за теракта на улицах города. Фото: Pixabay

В центре столицы Австрии посетители оперы не могут вернуться домой из-за вооруженного нападения. Неизвестные устроили стрельбу в 6 местах Вены.

Как сообщает РИА Новости, более тысячи человек остались заблокированными в Венской опере после стрельбы на улицах города. На данный момент полиция оцепила все районы, где происходили атаки террористов, чтобы поймать преступников. Поэтому люди не могут выйти на улицы города.

Напомним, что выстрелы в Вене были зафиксированы в понедельник вечером, 2 ноября, возле синагоги в Вене. Затем появилась информация о том, что огонь был открыт и у других мест города. В ходе теракта пострадало большое количество людей, есть погибшие.

Полицейские уже смогли поймать 4-х террористов и продолжают поиски остальных участников вооруженной атаки. Жителей города просят не выходить из домов, так как в городе все еще слышны звуки стрельбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции увеличилось количество жертв землетрясения до 95 человек.

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