В Вене на день закрыли школы из-за теракта

В Вене на день закрыли школы из-за теракта
В Вене произошел теракт. Фото: unsplash

Школьные занятия в образовательных учреждениях Вены во вторник, 3 ноября, отменили из-за угрозы повторного теракта. Напомним, устроившие стрельбу злоумышленники находятся в бегах.

Как сообщает местное издание ОЕ24, глава австрийского МВД Карл Нехаммер заявил, что учеба в школах во вторник будет отменена. Если у родителей есть возможность, они могут оставить детей дома. Министр призвал и взрослых по возможности не выходить из дома и избегать посещения центрального района города.

Напомним, 2 ноября в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений. В результате 15 человек пострадали и несколько погибли. Австрийские власти назвали произошедшее терактом. СМИ пишут, что при стрельбе в синагоге злоумышленник также подорвал пояс со взрывчаткой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при теракте в Вене погибли два человека.

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