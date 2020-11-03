В Роспотребнадзоре назвали лифты опасными из-за коронавируса

В условиях пандемии лифты могут быть опасными из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией, если в нем проехался больной COVID-19 человек, поскольку помещение не проветривается.

Как сообщает РИА Новости, о рисках заражения коронавирусом в лифте рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, если зараженный человек покашлял, то частицы вируса могут некоторое время оставаться в воздухе, тем более что помещение маленькое и не проветривается. Поэтому, по словам Лебедева, там можно легко подхватить коронавирусную инфекцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Роспотребнадзора рассказала, когда заболевший коронавирусом максимально заразен. Оказалось, что заразным человек, подхвативший коронавирус, становится еще за 3-4 дня до появления симптомов.