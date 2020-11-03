Все парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения

Бушующий на территории Петербурга и Ленобласти сильный ветер заставил руководство государственного музея-заповедника «Петергоф» закрыть все парки.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщается на сайте ГМЗ «Петергоф». Для избежания возможных происшествий дирекция музея-заповедника решила закрыть Нижний парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум.

«3 ноября в связи со штормовым предупреждением все парки ГМЗ «Петергоф» закрыты», — говорится в сообщении.

Однако для посетителей останутся открытыми музеи Большого петергофского дворца, они будут работать в обычном режиме.

Накануне МЧС предупреждало петербуржцев о штормовом ветре. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с порывами до 15-17 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парки Петергофа потеряли больше половины посетителей из-за пандемии.