Парки Петергофа потеряли больше половины посетителей из-за пандемии

В Петербурге государственный музей-заповедник «Петергоф» лишился более 60% посетителей в этом году из-за ограничений, которые пришлось ввести в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает ТАСС, в этом году сезон у Петергофа продлился чуть более трех месяцев. За это время дворцы и парки посетили меньше 1,4 миллиона человек. Это число составляет только 39% от посещаемости прошлого года.

В музее-заповеднике пояснили: в этом году нет туристов из-за рубежа, кроме того, ограничено число единовременных посетителей музеев и парков, наблюдается и общий спад интереса к туризму.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в воскресенье, 18 октября, «Петергоф» завершил сезон работы фонтанов. Их отключил в 19:00. Работать в этом году фонтаны начали только с 3 июля.