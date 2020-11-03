В Финский залив выпустили почти 5 тыс. сигов для восполнения ценных рыб в Фонтанке

Акция была проведена в рамках компенсации ущерба акватории Фонтанки, которая пострадала во время ремонтных работ стенки набережной.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в Финский залив были выпущены 5 тыс. сигов для восполнения природных ресурсов дельты Невы. Отмечается, что рыбы были доставлены специальным транспортом с рыборазводного завода, который находится в Новгородской области. Вес одной рыбы составляет – 15-17 грамм.

Напомним, что ремонт стенки набережной Фонтанки начался в августе 2020 года. Тогда при проведении гидротехнических работ на русле реки нарушилась среда обитания рыб и организмов, составляющих их кормовую базу. Поэтому было принято решение о восстановлении рыбных запасов в реке.

Сама река Фонтанка не обладает значительными рыбными запасами, однако речные обитатели используют ее в весенне-летний период для пастбища.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что все парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения.