В Финский залив выпустили почти 5 тыс. сигов для восполнения ценных рыб в Фонтанке

В Финский залив выпустили почти 5 тыс. сигов для восполнения ценных рыб в Фонтанке
Фонтанка. Фото: Pixabay

Акция была проведена в рамках компенсации ущерба акватории Фонтанки, которая пострадала во время ремонтных работ стенки набережной.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в Финский залив были выпущены 5 тыс. сигов для восполнения природных ресурсов дельты Невы. Отмечается, что рыбы были доставлены специальным транспортом с рыборазводного завода, который находится в Новгородской области. Вес одной рыбы составляет – 15-17 грамм.

Напомним, что ремонт стенки набережной Фонтанки начался в августе 2020 года. Тогда при проведении гидротехнических работ на русле реки нарушилась среда обитания рыб и организмов, составляющих их кормовую базу. Поэтому было принято решение о восстановлении рыбных запасов в реке.

Сама река Фонтанка не обладает значительными рыбными запасами, однако речные обитатели используют ее в весенне-летний период для пастбища.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что все парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выращивание рыбы новости спб река фонтанка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге Росприроднадзор проверил содержание в квартирах диких ...
Три компании Петербурга вошли в число лучших экспортеров России
Участок Лесного проспекта отремонтировали почти за 64 млн рублей
В Петербурге может появиться совместное предприятие ВТБ и Смольного для ...
В Ленобласти за октябрь ликвидировали 62 незаконных свалки с отходами
Петербургский востоковед связал теракты в Европе с коронавирусом
В Финский залив выпустили почти 5 тыс. сигов для восполнения ценных рыб в ...
В Петербурге с 7 по 8 ноября ограничат движение транспорта из-за фестиваля ...