Три компании Петербурга вошли в число лучших экспортеров России

Три компании Петербурга вошли в число лучших экспортеров России
Компании из Петербурга признаны лучишими экспортерами России. Фото: pixabay.com

В экспортном центре страны подвели итоги Всероссийского конкурса «Экспортер года». Три петербургские компании вошли в число 13 лучших экспортеров России. Об этом сообщили в Смольном.

Лидерами-экспортерами от Петербурга стали компании – ООО «ГЕРОФАРМ», ООО «Ассоциация медицины и аналитики», АО «ОДК-Климов».

Отметим, что в финале конкурса участвовали 70 кандидатов-компаний. В Номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» первое место в категории «крупный бизнес» завоевала компания «ГЕРОФАРМ». Предприятие разрабатывает и производит биотехнологические и лекарственные препараты по принципу полного цикла.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» победителем стало ООО «Ассоциация медицины и аналитики», которая занимается разработкой и производством диагностических тест-систем для гастроэнтерологии, эндоскопии, педиатрии и терапии.

В числе победителей в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес» — АО «ОДК-Климов». Компания разрабатывает газотурбинные двигатели, системы автоматического управления для военной и гражданской авиации.

Награждение победителей пройдет на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге может появиться совместное предприятие банка ВТБ и Смольного для строительства метрополитена.

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