Петербурге с 5 по 6 ноября пройдет Международный муниципальный форум стран БРИКС

В Северной столице за два дня состоится 19 видеоконференций в рамках второго Международного муниципального форума стран БРИКС.

Как сообщает Медиацентр правительства Санкт-Петербурга, на форум зарегистрировались представители из 70 регионов России. В программе 19 сессий в онлайн-формате, посвященных актуальным экономическим вопросам и темам гуманитарного сотрудничества между регионами и странами БРИКС.

Главное пленарное заседание состоится 5 ноября в 14:00. Его откроет с приветственным словом министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, что в объединение БРИКС входит пять стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции из-за распространения коронавирусной инфекции. До этого планировалось провести саммит в Санкт-Петербурге.