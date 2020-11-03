В Петербурге врач рассказал, кому во время пандемии нужен пульсоксиметр

Пульсоксиметр – прибор для определения уровня кислорода в крови у человека. Фото: pixabay

Пульсоксиметр – прибор для определения уровня кислорода в крови у человека. Фото: pixabay

В Северной столице врач-терапевт, пульмонолог Антон Ухаботин поделился о том, кому стоит приобрести прибор по определению кислорода в крови во время пандемии. Свое мнение специалист рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Антона Ухаботина, прибор пульсоксиметр, который необходим для определения показателя кислорода в крови, во время распространения коронавирусной инфекции может пригодиться ряду пациентов.

Например, это касается тех людей, которые страдают заболеваниями центральной нервной системы или недавно перенесли инсульт. Для них очень тяжело определить самим, как работают их легкие. Поэтому прибор сможет пригодиться.

Для остальных случаев врач не видит необходимости в применении пульсоксиметра. Так как человек самостоятельно сможет определить легкую дыхательную недостаточность.

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