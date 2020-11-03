Беглов поблагодарил Путина за поддержку Петербурга во время пандемии

Во вторник, 3 ноября, в Северную столицу на торжественную церемонию спуска на воду ледокола «Виктор Черномырдин» прибыл президент России Владимир Путин. Прямо на борту судна он провел деловую встречу с губернатором Александром Бегловым.

Глава Петербурга от имени всех жителей города поблагодарил президента за существенную поддержку во время пандемии COVID-19. Он напомнил, что благодаря поручению Путина Петербургу выделили 21 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом: закупку лекарств, средств защиты и медицинского оборудования, дополнительные выплаты врачам.

Кроме того, 31 млрд рублей из федерального бюджета были направлены на социальную поддержку населения — семей с детьми, учителя, пенсионеров и соцработников. Беглов также рассказал, что сейчас город получит от Министерства здравоохранения еще порядка 3,5-4,5 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как прошла церемония передачи ледокола «Виктор Черномырдин» флоту.