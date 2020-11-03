Беглов рассказал Путину о ходе строительства метро в Петербурге

Беглов рассказал Путину о ходе строительства метро в Петербурге
Фото: kremlin.ru

В ходе рабочей встречи Александра Беглова и Владимира Путина, состоявшейся сегодня, 3 ноября, на борту ледокола «Виктор Черномырдин», глава Петербурга рассказал российскому президенту о ситуации со строительством метро в городе.

Градоначальник с сожалением отметил, что основной исполнитель работ в этой сфере, ОАО «Метрострой», практически банкрот. При этом город владеет лишь 25% акций, остальные принадлежат частным предпринимателям. Таким образом, ситуация осложняется, поскольку банкротить предприятия и необходимо, и невозможно, так как это может привести к полной остановке строительства метро.

Власти, однако, нашли выход: совместно с ВТБ правительство Петербурга создает акционерное общество «Метрострой Северной Столицы», 65% акций которого будут принадлежат городу. Предприятие приступит к выполнению задач, фактически не прерывая текущего строительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поблагодарил Путина за финансовую поддержку во время пандемии.

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