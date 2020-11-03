Ученые определили фактор, который в два раза увеличивает риск смертности при коронавирусе

Повышенный риск смертности врачи связывают с изменениями и нагрузкой на организм, вызванными беременностью. Фото: pixabay.com

Повышенный риск смертности врачи связывают с изменениями и нагрузкой на организм, вызванными беременностью. Фото: pixabay.com

Исследователи из Соединенных Штатов установили, что беременные женщины с коронавирусом умирают чаще других женщин-пациентов с подтвержденным COVID-19.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к таким выводам, основываясь на статистических данных собранных с 22 января по 3 октября текущего года. Специалисты полагают, что повышеная смертность от коронавируса среди беременных связана с физиологическими изменениями, которые являются следствием вынашивания плода.

Среди таких факторов — учащение пульса, увеличенное потребление кислорода, снижение емкости легких и стресс для иммунной системы. Отметим, что академик РАН Владимир Серов советует женщинам, перенесшим COVID-19, пройти комплексное обследование перед рождением ребенка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому, по мнению британских ученых, может грозить затяжная форма коронавируса.