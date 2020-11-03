Британские ученые рассказали, кто подвержен затяжной COVID-19

Длительность болезнь может зависеть от возрастной категории, пола и индекса массы тела. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Длительность болезнь может зависеть от возрастной категории, пола и индекса массы тела. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Великобритании ученые узнали, какая категория людей больше всего подвержена затяжному течению коронавирусной инфекции.

Как сообщает Express, примерно каждый двадцатый заболевший коронавирусом борется с симптомами инфекции в течение двух месяцев или больше. При этом предсказать, сколько будет длиться болезнь, можно в самом начале.

Специалисты утверждают, что чем больше симптомов у больного проявляется в течение недели с момента заболевания, тем выше вероятность длительного течения COVID-19.

Кроме того, длительность болезнь может зависеть от возрастной категории, пола и индекса массы тела. Коронавирус может долго протекать у 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, а у лиц пожилого возраста — у 22%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России рассказали, кто имеет максимальную защиту от коронавируса.