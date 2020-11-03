В Лионском зале Екатерининского дворца кладут паркет времен Екатерины II

В Лионском зале Екатерининского дворца кладут паркет времен Екатерины II
Екатерининский дворец. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пол Лионского зала Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское Село» украсит оригинальный паркет, созданный во время правления Екатерины II.

В ходе Великой Отечественной войны исторический паркет был вывезен оккупантами в Берлин. В 1947 году его нашли и вернули в Пушкин — с того момента напольное покрытие находилось в Центральном хранилище музейных фондов. В начале 1970-х годов часть напольных щитов отреставрировали и выставляли в Лионском зале, еще до воссоздания в нем аутентичной обстановки.

Сегодня специалисты Царскосельский янтарной мастерской приступают к завершающему этапу реставрационных работ — вскоре уникальный паркет вернется на историческое место в одном из самых богато убранных залов Екатерининского дворца, передают «Санкт-Петербургские ведомости«.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северную столицу прибыл «Поезд Победы» — уникальный передвижной музей.

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