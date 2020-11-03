Петербургский ДК имени Горького стал Дворцом искусств Ленобласти

Дворец культуры имени Горького, расположенный на площади Стачек, перешел в ведение правительства Ленинградской области и стал региональным Дворцом искусств.

Об этом во вторник, 3 ноября, информирует пресс-служба областной администрации. Уже сегодня во Дворце искусств Ленобласти состоялся первый концерт — в 21:00 на сцене бывшего дворца культуры выступил симфонический оркестр 47 региона под названием «Таврический». Музыканты дали совместный концерт с артистами театра «На Васильевском».

Напомним, что здание ДК имени Горького, построенное в 1920-х годах, официально стало принадлежать Ленинградской области, после того как местные власти выкупили его у Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделили 104 млн рублей на покупку нежилых зданий под нужды больницы Святителя Луки.