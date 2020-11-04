Пробы на коронавирус сдали более 36 тысяч петербуржцев за сутки

В Северной столице медицинские работники ежедневно берут пробы у жителей города на наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки количество тех, кто сдали тесты на вирус увеличилось на 36 323 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на среду, 4 ноября, врачи города наблюдают 4 129 пациентов. Большая часть из них продолжают лечиться на самоизоляции или вынуждены принять ограничительные меры после контакта с зараженными. Остальные – 54 пациента находятся в обсерваторе.

Кроме этого, жители города продолжают обращаться в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией. За прошедшие сутки было обработано 894 вызова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре рассчитывают на снижение суточной заболеваемости коронавирусом к весне 2021 года.