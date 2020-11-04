Петербург держится на втором месте по заболеваемости Covid-19

В Северной столице коронавирус продолжает набирать обороты. Суточный прирост в городе перевалил за одну тысячу, а Петербург уверенно держит вторую строчку по заболеваемости в стране.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки в городе выявлено более тысячи новых случаев. Общее число заражений перевалило за 65 тыс. человек.

Кроме этого, за минувшие 24 часа в Северной столице скончались от коронавируса 66 пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило – 3 998.

Отметим, что в России число случаев заражения приближается к 1,7 млн человек. Из них более 1,2 млн смогли победить инфекцию, а 29 217 пациентов скончались от вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга призывают Беглова вернуть часть весенних ограничений в связи со второй волной COVID-19.