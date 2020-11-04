В России почти 1,7 млн случаев заражения Covid-19 за всю пандемию

За прошедшие сутки в России выявлено более 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данный показатель оказался рекордным.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на среду, 4 ноября, в стране выявлено 19 768 новых случаев заражения. Лидером по приросту остается Москва – 5 826 человек заболели инфекцией. На втором месте Санкт Петербург – 1 031 пациент.

Кроме этого, за прошедшие 24 часа в стране скончались 389 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 29 217 россиян.

Отметим, что более 1,2 млн человек смогли справиться с инфекцией. За сутки выздоровели от инфекции 15 567 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда произойдет снижение суточного прироста.

В ведомстве считают, что случится это может не раньше весны следующего года, при условии соблюдения гражданами страны необходимых мер защиты от вируса.