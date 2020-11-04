В Петербурге сгорел дом престарелых на Красных Командиров: три пенсионера погибли

Ранним утром в среду, 4 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошел серьезный пожар, который унес жизни трех пожилых людей.

В половину шестого утра на проспекте Красных Командиров, 93 вспыхнул частный дом, в которому, судя по данным «Яндекс.Карт», находился пансионат для инвалидов и престарелых «Наш Дом»,

По информации городского главка МЧС России, возгорание произошло в двухэтажном доме, размер которого составляет 10х10 метров. Там второй этаж и кровля, которая впоследствии обрушилась.

Ведомство направило на место происшествия пять спецмашин и 19 человек личного состава. Огонь был локализован в 06:19. Сгорело 100 квадратных метров дома.

По данным РЕН ТВ, на пепелище сотрудники МЧС нашли тела троих погибших пенсионеров: мужчина 85 лет и две пожилые женщины 90 и 99 лет. Еще две женщины получили ожоги.

Как сообщает 78.ru, по словам владельца дома, коттедж арендовал мужчина, который проживал там с женой и маленьким сыном, а также родителями и тетей, которые и стали жертвами пожара. Они жили там с января. После произошедшего обвинение могут предъявить хозяину дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи проверяют легальность частного хосписа под Тосно, в котором произошел пожар.